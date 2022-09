Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Wochenendbilanz der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Idar-Oberstein (ots)

Am Wochenende, vom 02.09. bis einschließlich 04.09.2022, musste die Polizei in Idar-Oberstein ca. 87 Vorgänge bearbeiten. Hierunter fielen 10 Verkehrsunfälle, 22 Strafanzeigen und 55 sonstige Vorgänge, wie Ruhestörungen, hilflose Personen, bzw. Vorgänge bei dem kein strafbares Handeln vorlag oder weitere Maßnahmen zu treffen waren.

Der 02.09. verlief aus Sicht der Polizei ohne besondere Vorkommnisse ab. Am Samstag, den 03.09., gegen 00:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer ein auffälliges Fahrzeug, welches von Oberstein in Richtung Idar unterwegs war. Laut dem Zeugen fuhr dieses Fahrzeug extrem langsam, wurde im Verlauf der Strecke aber immer wieder beschleunigt und anschließend abgebremst. Ebenso gelangte das Fahrzeug in den Gegenverkehr, glücklicherweise wurde hierdurch niemand gefährdet. Nachdem das Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung unserer Dienststelle angehalten werden konnte, bemerkten die Beamt:innen starken Alkoholgeruch, was sich bei dem später durchgeführtem Atemalkoholtest auch bewahrheitete. Dem Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Auch besaß der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis, weshalb ein gesondertes Verfahren eingeleitet wurde.

Ebenso wurde am Sonntag ein Roller gemeldet, welcher mit ca. 70 km/h im öffentlichen Verkehrsraum bewegt wurde. Im Rahmen der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht dann durch eine Messung auf dem Rollenprüfstand.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein appelliert nochmals an die Bürgerinnen und Bürger, jegliche Fahrzeuge nach dem Genuss von Alkohol oder sonstigen Stoffen vorsichtshalber stehen zu lassen! Selbst der Konsum kleinster Mengen kann unter bestimmten Umständen zu Ausfallerscheinungen führen. Aufgrund der Problematik finden immer wieder Verkehrskontrollen mit Hinblick auf diese Themen statt.

