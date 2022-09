Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Stichsäge

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 26.08.2022 bis 29.08.2022 ist von einer Baustelle Ortsausgangs Rhaunen in Richtung Stipshausen eine Hilti Stichsäge von einem oder mehreren unbekannten Tätern entwendet worden. Dabei ist ein Schaden im mittleren dreistelligen Bereich entstanden. Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder verdächtige Beobachtungen in den Bereich wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 in Verbindung zu setzen.

