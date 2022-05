Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt - Hausen: Einbruch in Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

Eine Zeugin meldete am Donnerstagabend gegen 19:25 Uhr der Polizei eingeworfene Scheiben an der Sporthalle in der Straße "Am Lindenberg" in Hausen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge warfen bislang unbekannte Täter mit Hilfe eines Steins eine Glasscheibe der Halle ein und beschädigten eine weitere. Durch das Fenster gelangten die Unbekannten in einen Lagerraum und entwendete aus diesem mehrere Mikrophone mitsamt Zubehör sowie einen WLAN-Router. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 625 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0, in Verbindung zu setzen.

