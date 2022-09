POL-PDTR: Dreister Kabeldiebstahl von einer Baustelle

Idar-Oberstein (ots) - Im Zeitraum vom 02.09.2022, 18:00 Uhr bis zum 03.09.2022, 10:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Telefonkabel eines Wohnanwesens in der Kobachstraße in der Nähe des Idarer Hofs durchtrennt. Die Kabel waren im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses an der Hauswand angebracht. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die ...

