Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schwerer Verkehrsunfall, B51 Tankstelle Windmühle

Trier (ots)

Am heutigen Samstag, 3. September 2022 gegen 17:15 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B51, Höhe der Tankstelle Windmühle. Demnach kam es zur Kollision zwischen drei in Richtung Bitburg fahrenden Fahrzeugen, wobei die Fahrerin eines PKW und ihr neunjähriges Kind leicht verletzt wurden. Zum Unfallhergang ist nach derzeitigem Ermittlungsstand bekannt, dass der Fahrer eines Sprinters auf die beiden vor ihm, befindlichen Fahrzeuge aufgefahren sein soll. Die Frau und ihr Kind wurden zur weiteren Abklärung in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von ca. 10000 Euro. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde seitens der Staatsanwaltschaft Trier ein Gutachten in Auftrag gegeben. Während der Unfallaufnahme waren beide Richtungsfahrbahnen bis 20:10 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet. Im Einsatz waren insgesamt drei Rettungswagen, davon einer aus Luxemburg, ein Notarztwagen, zehn Feuerwehrleute der freiwilligen Feuerwehr Welschbillig, Kräfte der Straßenmeisterei Trierweiler sowie zwei Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Trier.

