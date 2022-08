POL-F: 220809 - 0886 Frankfurt-Ginnheim: Festnahme nach Schussabgabe

Frankfurt (ots) - (th) In der Nacht von Sonntag (07. August 2022) auf Montag (08. August 2022) kam es in der Carl-Sonnenschein-Straße in Stadtteil Sossenheim zu einer Brandstiftung an einem geparkten Fahrzeug. An dem PKW entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Unbekannte Täter zündeten zwei große Kunststoffmülltonnen an, und schoben diese vor den BMW X4, ...

mehr