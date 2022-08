Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220809 - 0885 Frankfurt-Sossenheim: Totalschaden nach Brandstiftung

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Sonntag (07. August 2022) auf Montag (08. August 2022) kam es in der Carl-Sonnenschein-Straße in Stadtteil Sossenheim zu einer Brandstiftung an einem geparkten Fahrzeug. An dem PKW entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Unbekannte Täter zündeten zwei große Kunststoffmülltonnen an, und schoben diese vor den BMW X4, welcher auf dem Bürgersteig vor dem Abstellplatz der Mülltonnen geparkt war. Das Feuer griff auf das Fahrzeug über und beschädigte dieses erheblich; es entstand ein Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Das zuständige Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich bei der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069/755-53110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell