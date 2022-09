Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kobachstraße - Telefonkabel durchtrennt

Idar-Oberstein (ots)

Im Zeitraum vom 02.09.2022, 18:00 Uhr bis zum 03.09.2022, 10:30 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Telefonkabel eines Wohnanwesens in der Kobachstraße in der Nähe des Idarer Hofs durchtrennt. Die Kabel waren im rückwärtigen Bereich des Wohnhauses an der Hauswand angebracht.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell