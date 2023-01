Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Geschäft - Geschäftseinbruch - Jacke gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Geschäft

Nieder-Ohmen. Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch (04.01.) in einen Lebensmittelmarkt in der Merlauer Straße ein. Durch Aufhebeln einer Glastür und gewaltsames Öffnen eines heruntergelassenen Rollladens gelangten die Einbrecher in den Verkaufsraum. Anschließend entwendeten sie Zigaretten im Wert eines vierstelligen Betrags und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geschäftseinbruch

Grebenhain. Ein Einkaufszentrum in der Vaitshainer Straße wurde am frühen Donnerstagmorgen (05.01.) Ziel unbekannter Täter. Gewaltsam öffneten die Einbrecher eine Glasschiebetür und einen Rollladen. Anschließend stahlen sie Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten unerkannt. Zudem entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Jacke gestohlen

Alsfeld. Von einem Verkaufsständer vor einem Sportgeschäft in der Mainzer Gasse stahlen Unbekannte am Montag (02.01.), zwischen 9.15 Uhr und 11.15 Uhr, eine Jacke im Wert von rund 120 Euro. Bei dem Diebesgut handelt es sich um eine Softshelljacke mit braunem Innenfutter und einer Kapuze. Die Jacke hat zudem auffällige, orangefarbene Zipper an den Reisverschlüssen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell