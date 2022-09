POL-SE: Hasenmoor - Tödlicher Verkehrsunfall auf B 206

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Montag, den 12.09.2022, ist es in einem Discounter im Kisdorfer Weg in Kaltenkirchen zu zwei Diebstählen von Geldbörsen gekommen. Während eine 54-Jährige gegen 10:00 Uhr in dem Markt einkaufte, hängte sie ihre Einkaufstasche samt Portmonee an den Einkaufswagen. Als die Kaltenkirchenerin an der Kasse bezahlen wollte, fehlte die ...

mehr