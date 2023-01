Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall mit schwer verletzter Person

Künzell. Eine 20-jährige Segway-Fahrerin aus Künzell wurde bei einem Unfall am Dienstag (03.01.) schwer verletzt. Sie befuhr gegen 7.40 Uhr mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug den Hahlweg in absteigende Richtung. Im Kreuzungsbereich Hahlweg/Friedrich-Fröbel-Straße kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 27-jährigen Seat-Fahrer, welcher die Friedrich-Fröbel-Straße in absteigende Richtung befuhr und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte. Die 20-jährige Segway-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro.

Unfall mit Leichtverletztem

Petersberg. Leichte Verletzungen erlitt ein 49-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Fulda bei einem Unfall am Mittwoch (04.01.). Er befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gegen 6.30 Uhr den Radfahrstreifen der Petersberger Straße in Richtung Innenstadt. Im Einmündungsbereich Ulmenweg kam es aus noch nicht bekannter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einer 48-jährigen Opel-Fahrerin, welche den Ulmenweg in Richtung Petersberger Straße befuhr und auf diese einbiegen wollte. Der E-Scooter-Fahrer kam in der Folge zu Fall und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur Erstversorgung wurde er in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 350 Euro.

Polizeistation Fulda

Verkehrsunfallflucht

Hünfeld. Am Donnerstag (05.01.), zwischen 12:30 Uhr und 12:40 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Außenspiegel eines weißen VW Transporters. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 200 Euro. Zur Tatzeit stand der Volkswagen in der Kaiserstraße auf Höhe einer Bankfiliale. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Verkehrsunfallflucht

Heringen. Am Dienstag (03.01.), gegen 15:40 Uhr, parkte eine 22-jährige Fahrerin eines Seat Arona aus Heringen ordnungsgemäß in einer der Parkbuchten in der Hauptstraße. Als sie später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass beide Türen auf der Fahrerseite beschädigt worden waren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

