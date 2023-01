Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrzeuge beschädigt - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Fahrzeuge beschädigt

Homberg (Ohm). Am Mittwochabend (04.01.), zwischen 20.30 Uhr und 22.15 Uhr, besprühten Unbekannte auf einem öffentlichen Parkplatz eines Gasthofes in der Gießener Straße in Büßfeld drei Fahrzeuge mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Nieder-Gemünden. Die beiden amtlichen Kennzeichen VB-A 2283 eines grauen Daimler Chrysler stahlen Unbekannte zwischen Samstag (17.12.) und Donnerstag (05.01.). Im Tatzeitraum stand das Auto auf einem Parkplatz im Lindenweg. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

