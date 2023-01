Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle- auch mit Flucht und unter Alkoholeinfluss

Landkreis Fulda (ots)

Vorfahrtsverstoß

Am Freitag, dem 06.01.2023, ereignet sich in Petersberg-Stöckels nach Vorfahrtsverstoß gg. 19:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Sachschaden in einer Gesamthöhe von 13500,-EUR. Ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer aus Alsfeld befuhr die Kreisstraße 6 von Götzenhof kommend und wollte die Kreisstraße 4 kreuzen. Dazu musste der Mann anhand des für ihn geltenden Stopp-Schildes die Vorfahrt dem von Petersberg kommenden vorfahrtsberechtigen VW gewähren. Trotz umgehend eingeleiteter Bremsung des 57-jährigen VW-Fahrers aus Petersberg konnte dieser seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Am Freitag, dem 06.01.2023, kam es gg. 18:45 Uhr zu einer Kollision zwischen einem ausparkenden und einem haltenden Pkw auf dem Gelände einer Tankstelle in der Kreuzbergstr. in Fulda. Eine 33-jährige Fzg.-Führerin aus Fulda wollte mit ihrem Pkw Citroen rückwärts ausparken und streifte dabei ein hinter ihm wartenden VW einer darin wartenden 22-jährigen Mannes aus der Gemeinde Kalbach. Die Citroen-Fahrerin stieg nach der leichten Kollision aus, betrachtete kurz die entstandenen Schäden an beiden Pkw und entfernte sich dann von der Unfallstelle, ohne ihre Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Anhand der Zeugenangaben konnte die Unfallverursacherin ermittelt werden. Sie wurde an ihrer Anschrift angetroffen. Dabei fiel den Beamten sogleich ihre deutliche Alkoholisierung auf. Zudem bestand bei ihr auch der Verdacht auf vorangegangenen Medikamten- bzw. Drogeneinfluss. In der Folge wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden an beiden Pkw von 800,-EUR wäre für die 33-jährigen Fuldaerin im Vergleich zu dem erwarteten Fahrerlaubnisverlust und dem vorliegenden Strafverfahren verkraftbar.

Gefertigt:

Polizeistation Fulda PHK A. Müller

(Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell