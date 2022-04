Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Freiburger Rohbau entwenden Baumaschinen, Erfolg bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität - Durchsuchungen und Festnahmen in Stade

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbrecher in Freiburger Rohbau entwenden Baumaschinen

Am gestrigen Donnerstag sind zwischen 12:00 h und 13:00 h bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Freiburg in der Straße "Auf der Worth" nach dem Einwerfen einer Fensterscheibe in das Innere eines dortigen im Rohbau befindlichen Wohnhauses eingestiegen und haben anschließend daraus mehrere Baumaschinen und Werkezeuge entwendet.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Erfolg bei der Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität - Durchsuchungen und Festnahmen in Stade

Seit November 2021 wird bei der Polizeiinspektion Stade ein Verfahren wegen "Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen" gegen eine Gruppe junger Täter geführt.

Am gestrigen Donnerstagabend haben Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Stade dann zusammen mit Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftspolizei aus Lüneburg und Diensthundeführern der Polizeidirektion Lüneburg diverse Kontrollen durchgeführt, Durchsuchungsbeschlüsse der Staatsanwaltschaft vollstreckt und fünf Wohnungen und Objekte in Stade durchsucht. Dabei konnten neben anderen Beweismitteln auch mehrere hundert Gramm Marihuana sichergestellt werden.

Als Kopf der Gruppierung wurde ein 23-jähriger Stader ermittelt. Bei den weiteren Beteiligten handelt es sich u. a. um den 20-jährigen Bruder des Hauptbeschuldigten und einen 21-jährigen Stader welche offenbar als linke und rechte Hand agierten, sowie mehrere vor allem jugendliche "Läufer". Die Verkaufshandlungen fanden überwiegend auf der Straße, u. a. im Umfeld des Stader Bahnhofes, aber auch im Altländer Viertel, statt.

Nach entsprechenden Observationen wurde dann zeitgleich auch ein vorliegender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft gegen den bereits vorbestraften 23-jährigen Haupttäter in einer Stader Spielothek vollstreckt.

Dieser wurde festgenommen und zunächst in den Polizeigewahrsam eingeliefert. Hier muss er sich heute erkennungsdienstlichen Behandlungen und ersten Vernehmungen unterziehen. Anschließend wird er im Laufe des Tages dem Haftrichter bei Stader Amtsgericht vorgeführt.

Zusätzlich konnten der Bruder des Haupttäters sowie der 21-jährige Beschuldigte vorläufig festgenommen werden. Diese mussten jedoch nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wegen fehlender Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiter an.

