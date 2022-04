Polizeiinspektion Stade

POL-STD: 33-jähriger Autofahrer bei Unfall in Kutenholz tödlich verletzt, E-Bike-Akku löst beim Laden Zimmerbrand aus, Harsefelder Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher

Stade (ots)

1. 33-jähriger Autofahrer bei Unfall in Kutenholz tödlich verletzt

Am heutigen frühen Morgen ist es gegen 05:40 h in Kutenholz in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen bei dem ein 33-jähriger Fordfahrer aus Mulsum tödlich verletzt wurde.

Der junge Mann war mit seinem Mondeo auf der Landesstraße 123 aus Richtung Mulsum kommend in Richtung Kutenholz unterwegs und dann im dortigen 70er-Bereich nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort kam ihm zu diesem Zeitpunkt ein 25-jähriger Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine aus Sauensiek entgegen.

Dieser konnte einem Zusammenstoß nicht mehr ausweichen und beide Fahrzeug kollidierten frontal. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fordfahrer in seinem Auto eingeklemmt und musste von den angerückten Feuerwehrleuten der Ortswehren aus Essel, Kutenholz, Mulsum und Fredenbeck mit schwerem Rettungsgerät befreit werden.

Der Bremervörder Notarzt und die Besatzung eines Bargstedter Rettungswagens konnten dem 33-Jährigen nicht mehr helfen, er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 25-jährige Treckerfahrer blieb bei dem Unfall bis auf einen Schock unverletzt.

Die Feuerwehr-Einsatzkräfte sicherten die Unfallfahrzeuge ab, nahmen auslaufenden Betriebsstoff auf und unterstützten bei Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Weil bei dem Unfall erhebliche Mengen Kraftsoff ausgelaufen waren, wurden den Führungsdienst des Umweltzuges der Kreisfeuerwehr sowie das Umweltamt des Landkreises Stade an der Unfallstelle alarmiert und zur Unfallstelle entsandt.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall total beschädigt, der Gesamtschaden wird inclusive der Beseitigung der Umweltschäden durch ca. 300 Liter ausgelaufenem Diesel auf fast 100.000 Euro geschätzt.

Die L123 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme und den erforderlichen Bodenaustausch voraussichtlich bis gegen Mittag voll gesperrt werden.

Der Verkehr wurde mit Hilfe der Feuerwehr und der Straßenmeisterei örtlich umgeleitet, es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizeiinspektion zu melden.

2. E-Bike-Akku löst beim Laden Zimmerbrand aus

Am gestrigen Nachmittag gegen 14.40 h wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Bützfleth und der Polizei zu einem Zimmerbrand in den Mühlenweg in Bützfleth alarmiert.

Die Bewohner der Wohnung im 3. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses hatten einen Akku eines E-Bikes in dem Raum aufgeladen, der dann aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten war.

Trotz des schnellen Einsatzes der ca. 15 angerückten Feuerwehrleute konnte sich das Feuer auf das gesamte Wohnzimmer ausbreiten. Ein Übergreifen auf andere Räume konnte jedoch verhindert werden.

Die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten mussten im Außenbereich zunächst weitere Anwohner sowie Schaulustige auffordern, sich vom Eingangsbereich zu entfernen, um sich nicht in den Gefahrenbereich zu begeben und nicht den Löscheinsatz zu behindern.

Die 33-jährige Bewohnerin der Wohnung erlitt einen Schock und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden.

Die Wohnung wurde durch das Feuer zunächst unbewohnbar, der entstandene Sachschaden wird mit ca. 25.000 Euro geschätzt.

Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade nahmen noch vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache auf, genaue Ergebnisse werden aber erst in den kommenden Tagen nach den anlaufenden Recherchen der Brandexperten der Polizeiinspektion Stade erwartet.

3. Harsefelder Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher

Am gestrigen Vormittag kam es zwischen 11:20 h und 11:55 h in Harsefeld in der Mittelfelder Straße zu einem Verkehrsunfall für den die Polizei jetzt den Verursacher und evtl. Zeugen sucht.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte in der Straße vermutlich im Vorbeifahren einen dort am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen VW-Touran an der rechten hinteren Fahrzeugseite touchiert und dabei einen erheblichen Sachschaden angerichtet.

Der Verursacher kümmerte sich dann aber nicht weiter um die Unfallfolgen und die Schadenregulierung, sondern fuhr einfach weiter.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Harsefelder Polizei sucht nun den Unfallverursacher und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall gegen können.

Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 zu melden.

