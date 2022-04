Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: Geschwindigkeitskontrolle mit erschreckendem Ergebnis.

Mannheim-Lindenhof (ots)

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit führte die Verkehrspolizei Mannheim am Mittwochvormittag Geschwindigkeitskontrollen im Stadtteil Lindenhof durch. Fünf Beamte führten in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 10.30 Uhr mit einem Handlasermessgerät in der Helmut-Kohl-Straße in Fahrtrichtung Parkring Messungen von vorbeifahrenden Fahrzeugführern durch. Bei Geschwindigkeitsüberschreitungen wurden die betroffenen Fahrzeugführer unmittelbar im Anschluss gestoppt und mit ihren Verstößen konfrontiert.

Insgesamt hielten sich 50 Fahrzeugführer nicht an die an dieser Örtlichkeit geltende Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Darunter waren 37 Verkehrsteilnehmer so schnell, dass sie nun mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 95 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Da nichtangepasste Geschwindigkeit nach wie vor eine der Hauptunfallursachen ist, sind solche Kontrollmaßnahmenvon besonderer Bedeutung für die Verkehrssicherheitsarbeit, denn je höher die gefahrene Geschwindigkeit ist, desto höher ist auch das Risiko von schweren Unfallfolgen. Die Kontrollen werden regelmäßig fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell