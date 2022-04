Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: 27-Jähriger unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Heidelberg-Südstadt (ots)

Ein 37-jähriger Mann war am frühen Donnerstagmorgen mit dem Auto in Heidelberg unterwegs, obwohl er unter dem Einfluss von Drogen stand. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 3.15 Uhr auf, als er mit seinem Ford Transit von der Pleikartsförster Straße auf die Speyerer Straße einbiegen wollte. Dabei war er sich offenbar über die einzuschlagende Fahrtrichtung unsicher und fuhr auffällig langsam. Die Beamten folgten dem Ford in Richtung Stadtmitte und konnten ihn schließlich im Carl-Friedrich-Gauß-Ring stoppen. Bei der Kontrolle des 37-jährigen Fahrers bemerkten die Beamten sofort deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Einen Drogentest konnte der 37-Jährige zunächst nicht erfolgreich absolvieren. Erst nach eindrücklicher Erläuterung der weiteren Verfahrensweise gelang er und reagierte positiv auf Cannabis. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Bei der weiteren Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass er lediglich im Besitz eines italienischen Führerscheins war, der von einem tunesischen umgeschrieben worden war. Inwiefern dieser noch eine Gültigkeit im Bundesgebiet hat, wird derzeit überprüft.

Die weiteren Ermittlungen wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss sowie wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an.

