POL-OS: Melle/Westerhausen: Brand eines Wintergartens - Keine Personen verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es gegen 09:15 Uhr zu einem Brand in der Nähe der "Osnabrücker Straße" im Ortsteil Westerhausen. Aus bislang ungeklärter Ursache entzündete sich eine Gasflasche in einem Wintergarten. Der Wintergarten brannte anschließend vollständig aus. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und löschte den Brand. Es wurden keine Personen verletzt. Am Wintergarten und am angrenzenden Wohnhaus entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 30.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

