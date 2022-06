Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbruch in zwei Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Donnerstag machten sich unbekannte Täter an gleich zwei Kindertagesstätten in Osnabrück zu schaffen.

Zwischen 17.00 Uhr und 07.27 Uhr beschädigten sie mehrere Fensterscheiben einer KiTa an der Straße "Am Limberg" Ecke Ickerweg und gelangten somit in das Gebäude. Mit einem Laptop machten sich die Einbrecher aus dem Staub.

Am Erich-Maria-Remarque-Ring, unweit der Schillerstraße, gelangten die Täter zwischen 20.30 Uhr und 07.00 Uhr durch Manipulation an einer Terrassentür in die KiTa. Aus einem Büro nahmen sie Bargeld an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Taten gibt ist Gegenstand der aufgenommenen Ermittlungen.

Hinweise auf die Tat oder Täter nimmt die Polizei unter 0541/327-3203 oder -2215 entgegen.

