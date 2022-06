Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Mitarbeiterin mit Messer bedroht - Polizei sucht Zeugen nach Raub auf Friseursalon

Ankum (ots)

Mit einem Messer wurde eine 28-Jährige Friseurin am Mittwochnachmittag an ihrem Arbeitsplatz bedroht. Die Angestellte wählte den Notruf, der Täter flüchtete mit Bargeld. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können. Gegen 17.55 Uhr betrat ein Unbekannter das Geschäft in der "Alfons-Schulte-Straße". Mit einer schwarzen Maske und einem dunklen Hoodie bekleidet bedrohte der Mann die Mitarbeiterin und forderte Bargeld. Die 28-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt alleine im Friseursalon und gab dem Täter das geforderte Geld. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in Richtung Nortrup. Der Räuber war zwischen 175cm und 180cm groß und von sportlicher Statur. Sein geschätztes Alter beträgt 30 Jahre. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an. Hinweise nimmt die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690 entgegen.

