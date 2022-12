Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zeugen gesucht nach Einbruch in Bauwagen

Fürstenau (ots)

In der letzten Woche von Donnerstagabend (18 Uhr) auf Freitagmorgen (06:45 Uhr) brachen Unbekannte gewaltsam in einen Bauwagen an der "Werner-von-Siemens-Straße" ein. Aus dem Bauwagen stahlen die Diebe Werkzeug. Anschließend beschädigten die Unbekannten einen auf dem Gelände abgestellten Radlader. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Polizei Bersenbrück unter 05439/9690.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell