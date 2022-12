Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Einbruch in Imbiss - Zeugen gesucht

Bersenbrück (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (22:10 Uhr) bis Mittwochmorgen (07:50 Uhr) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Imbiss an der Straße "Am Bahnhof". Im Imbiss brachen sie gewaltsam mehrere Automaten auf, suchten nach Bargeld und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Die Polizei Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter 05439/9690 zu melden.

