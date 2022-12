Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Iburg (ots)

Am Dienstagmittag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 14:45 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam im "Ulmenweg" in ein Einfamilienhaus ein. Sie durchsuchten das gesamte Objekt und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Nähere Infos zum Diebesgut sind bisher nicht bekannt.

Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter 05401/83160 zu melden.

