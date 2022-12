Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Voltlage: Geldautomatensprengung im Ortskern

Kriminelle haben am frühen Mittwochmorgen gegen 4.15 Uhr einen Geldautomaten der Volks- und Raiffeisenbank in der "Küsterstraße" gesprengt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen waren zwei Täter an der Tat beteiligt. Mit einem dunklen Kleinwagen flüchteten die Unbekannten über die "Mühlenort" in nördliche Richtung. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, sperrte den Tatort weiträumig ab und sicherte die Spuren. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Voltlage führten eine Schadstoffmessung durch. Bei der Explosion wurde niemand verletzt. An dem betroffenen Gebäude ist ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden, die Statik des Gewerbeobjektes ist nicht beeinträchtigt. Zum aktuellen Zeitpunkt können keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen übernimmt nun eine Ermittlungsgruppe der Polizei Osnabrück. Wer Hinweise zu der Tat geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 0541/327-6120.

