Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sonnenhügel: Handwerkerfahrzeuge erneut im Fokus von Dieben

Osnabrück (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (14 Uhr) und Montagnachmittag (16 Uhr) haben sich Unbekannte im Osnabrücker Stadtteil "Sonnenhügel" an zwei Handwerkerfahrzeugen zu schaffen gemacht. Zuletzt war Anfang Dezember im Belm aus zahlreichen Bullis Werkzeug gestohlen worden. Unter Gewaltanwendung öffneten die Diebe in den Straßen "Süntelstraße" und "Lerchenstraße" die Türen der Transporter und nahmen diverses Werkzeug an sich. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter schließlich in nicht bekannte Richtung. Möglicherweise waren die Diebe selbst mit einem Fahrzeug unterwegs. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zur Tat machen können, sich unter 0541/327-2215 oder -3203 zu melden.

