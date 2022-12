Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Ein Leichtverletzter nach Zusammenstoß

Bad Essen (ots)

Am Montagabend gegen 19 Uhr kam es auf der "Gartenstraße" zu einem Unfall zwischen zwei Pkws. Ein 54-Jähriger befuhr mit einem Audi "A4" die "Essener Straße" in Richtung "Fritz-Reuter-Straße". Dort beabsichtigte der 54-Jährige auf die "Gartenstraße" nach rechts in Richtung B65 abzubiegen. Ein 18-Jähriger befuhr mit einem Skoda "Citigo" die "Gartenstraße" in Richtung B 65. Der Mann aus Bohmte übersah beim Abbiegen den vorfahrtsberechtigen von links kommenden 18-jährigen aus Bad Essen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

