Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Zwei Leichtverletzte nach Vorfahrtsverstoß

Fürstenau (ots)

Eine 67-jährige Frau aus Fürstenau beabsichtigte am Montag gegen 19 Uhr aus der Straße "Sellberg" nach links auf die "Osnabrücker Straße" (B 214) einzubiegen. Sie ließ Querverkehr passieren, fuhr dann jedoch mit ihrem VW Polo auf die Bundesstraße ein. Dabei übersah sie den Ford Mondeo eines 36-jährigen Fürstenauers, der in Richtung Schwagstorf fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen. Der 36-Jährige wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. An beiden Pkw entstanden erhebliche Sachschäden, sie mussten abgeschleppt werden. Zum Zeitpunkt des Unfalls erschwerten Warnbaken einer Baustelle die Sicht in Richtung Fürstenau.

