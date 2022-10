Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Geldautomat aufgebrochen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pforzheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Gewerbegebäude in der Oststadt eingedrungen und haben dort Bargeld aus einem Automaten entwendet.

Nach derzeitigem Sachstand brachen die Unbekannten in der Zeit zwischen Mitternacht und 05:00 Uhr zunächst die Eingangstür des Gebäudes in der Naglerstraße auf. Im Anschluss öffneten sie gewaltsam einen im Vorraum befindlichen Geldautomaten, um an die Geldkassetten zu gelangen. Auf welche Höhe sich der daraus entwendete Inhalt beläuft, ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Passanten, welche in besagtem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

