Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Unklarer Unfallhergang zwischen Radfahrern - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro sind die Folgen eines Unfalles zwischen zwei Radfahrern am Freitagmittag (28.10.2022).

Ersten Ermittlungen nach fuhr gegen 12.55 Uhr ein 72-jähriger Radfahrer mit Pedelec die Kreisstraße 4351 zwischen Mindersbach und Bundesstraße 463 bergabwärts. An der Einmündung zur Straße Am Glockenrain (Zufahrt Kläranlage) bog er in diese nach rechts ein. Aus dieser Straße kam zeitgleich eine 56-jährige Radfahrerin mit einem Rennrad entgegen. Beide Radfahrer kollidierten miteinander und wurden hierdurch leichtverletzt, wobei die Radfahrerin durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert werden musste.

Mögliche Zeugen des Unfalles selbst aber auch Zeugen, die Angaben zur Fahrweise der beiden Radfahrer machen können, werden gebeten sich unter 07452 93050 mit dem ermittlungsführendem Polizeirevier in Nagold in Verbindung zu setzen.

Robert Odelga, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell