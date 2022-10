POL-Pforzheim: (FDS) Pfalzgrafenweiler - Auto überschlägt sich: Polizei sucht unbekannten Verursacher

Pforzheim (ots) - An der Kreuzung Dietlinger Straße und Westtangente in Pforzheim, hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer von der Westtangente kommend in den Kreuzungsbereich ein, um nach links auf die Dietlinger Straße in Richtung Pforzheim abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar einen von der Dietlinger Straße stadteinwärts fahrenden ...

mehr