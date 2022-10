Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unfall im Kreuzungsbereich

Pforzheim (ots)

An der Kreuzung Dietlinger Straße und Westtangente in Pforzheim, hat sich am Freitagmorgen ein Unfall ereignet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 56-jähriger VW-Fahrer von der Westtangente kommend in den Kreuzungsbereich ein, um nach links auf die Dietlinger Straße in Richtung Pforzheim abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar einen von der Dietlinger Straße stadteinwärts fahrenden 35-jährigen BMW-Fahrer. Es kam zum Unfall der beiden Fahrzeuge, bei dem der Fahrer des BMW leicht verletzt wurde. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholvortest ergab beim vermeintlichen Unfallverursacher einen Wert von 0,52 Promille. Er musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, auf der ihm eine Blutprobe zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration entnommen wurde. Sein Führerschein wurde im Anschluss einbehalten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell