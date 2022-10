Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung Schwerer Verkehrsunfall, Beifahrer verstirbt an der Unfallörtlichkeit

Mayen (ots)

Mendig. Am 22.10.2022 gegen 09:30 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Mendig. Ein 39 -jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Ernst-Abbe-Straße in Fahrtrichtung B 256 und verlor aufgrund nasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Pkw. Dieser kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Findling. Der 37-jährige Beifahrer erlag an der Unfallörtlichkeit seinen Verletzungen.

