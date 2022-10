Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Randalierer auf dem Lukasmarkt kommt in Gewahrsam

Mayen, Boemundring (ots)

Am 20.10.2022, kam es gegen 19:20 h, zu einer Ingewahrsamnahme eines betrunkenen Randalierers. Der stark alkoholisierte Mann (2,9 Promille) hatte am Getränkestand des Fanfarencorps grün weiß Mayen randaliert und mehrere am Ausschank ehrenamtlich arbeitende Personen durch Schläge und Tritte verletzt. Ein zufällig in seiner Freizeit befindlicher Polizeibeamte der Polizei Mayen, konnte den renitenten Mann überwältigen und ihn von weiteren aggressiven Handlungen abhalten. Weitere in der Freizeit befindliche Polizeibeamte kamen hinzu und hielten den Randalierer bis zum Eintreffen der Streife in Schach. Im Verlauf des Folgeeinsatzes leistete er Widerstand und musste aufgrund von Eigengefährdungsaspekten in die Rhein-Mosel-Fachklinik eingewiesen werden.

