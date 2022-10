Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht an der Einmündung der L98 auf die B258

Mayen (ots)

An der Einmündung der L98 auf die B258 (im Bereich des Monrealer Dreiecks) wurde in der Nacht vom 19.10. auf den 20.10.2022 ein Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel beschädigt. Aufgrund der festgestellten Spuren, befuhr der Verursacher die L98 aus Richtung Mayen kommend und bog an der Einmündung nach links auf die B258 ab. Hierbei überfuhr er zunächst die auf der Fahrbahnmitte befindlichen Verkehrsinsel und anschließend das Verkehrszeichen, woraufhin das Verkehrszeichen verbogen wurde. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Verursacher in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Mayen, Tel. 02651 8010, zu melden.

