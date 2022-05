Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Sprengung Geldausgabeautomat in Niederzissen - Fahndung vor Ort eingestellt

Koblenz - Niederzissen (ots)

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Niederzissen wurden die in der vergangenen Nacht angelaufenen, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen und auch die Ermittlungen am Tatort über Tag fortgesetzt und zwischenzeitlich abgeschlossen.

Die Tatverdächtigen konnten nicht festgenommen werden. Die Fahndung vor Ort wurde vorerst eingestellt.

Die Kriminaldirektion Koblenz hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Informationen können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht herausgegeben werden.

