POL-PDMY: Kollision zw. LKW und Ahrtalbahn Presseerstmeldung

Kottenheim und Münstermaifeld (ots) - Im Zeitraum von Samstag 15.10.2022 bis Sonntag 16.10.2022, 16.20 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Kottenheim,Im Bornweg, ein. Ein zusätzlicher Einbruchversuch erfolgte am Sonntag gegen 19.15 Uhr in ein Wohnhaus in Münstermaifeld, Heinrich-Klee-Straße. Die Täter wurden jedoch von einem aufmerksamen Nachbarn entdeckt und ließen von einer weiteren Tatausführung ab. ...

