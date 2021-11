Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Tatverdächtige dank Zeugen ermittelt

Nordhorn (ots)

Wie bereits berichtet kam es in der Nacht zu Montag in der Geisinkstraße zu einem Diebstahl von zwei Pedelec Mountainbikes der Marke Cube im Wert von insgesamt 6000 Euro. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die Mountainbikes nun sichergestellt und zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Sie werden sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

