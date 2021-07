Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wiederholtes Gewahrsam wegen aggressiven Verhaltens ++ Tostedt - Graffiti am Parkhaus ++ Buchholz/Sprötze - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Marschacht (ots)

Wiederholtes Gewahrsam wegen aggressiven Verhaltens

Ein 27-jähriger Mann ist gestern (7.7.2021), um 10:40 Uhr, in Gewahrsam genommen worden, nachdem erst wenige Stunden zuvor aus diesem entlassen worden war.

Zeugen hatten zunächst den Rettungsdienst alarmiert, weil sie neben der Elbuferstraße eine mutmaßlich hilflose Person bemerkt hatten.

Die Besatzung eines Rettungswagens hatte den Mann angesprochen und festgestellt, dass er zwar alkoholisiert, aber durchaus wegefähig und nicht behandlungsbedürftig war. Der Mann verlangte nun, vom Rettungsdienst mitgenommen zu werden, was die Mitarbeiter ablehnten. Der Mann wurde ausfallend und näherte sich ihnen immer wieder drohend. Daraufhin wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen.

Auch als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der Mann distanzlos und war aggressiv und aufbrausend. Da er auf mehrfache Aufforderung, Abstand einzuhalten, nicht reagierte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Hiergegen sperrte er sich nach Kräften, trat und schlug in Richtung der Beamten. Außerdem spuckte er eine Beamtin an.

Gegen den 27-Jährigen wurden Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung eingeleitet. Auf Anordnung des Gerichts ihm ein Arzt eine Blutprobe. Am späten Nachmittag durfte der 27-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

Tostedt - Graffiti am Parkhaus

Am Mittwochabend (7.7.2021), in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 20: 30 Uhr haben Unbekannte am Treppenhaus des Parkhauses an der Straße Am Bahnhof mehrere Schriftzüge in schwarzer und weißer Farbe hinterlassen. Die Verursacher konnten unerkannt entkommen. Der Schaden wird auf rund 1000 EUR geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizei in Tostedt, Tel. 04182 404270.

Buchholz/Sprötze - Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Ein knapp zweijähriger Junge ist am Mittwoch (7.7.2021), gegen kurz nach 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Alten Bahnhofstraße verletzt worden. Der Junge hatte nach Zeugenaussagen zunächst mit seiner Mutter die Fahrbahn der Tempo-30km/h-Zone überquert und sich auf den Bordstein gesetzt und war dann unvermittelt wieder auf die Fahrbahn gelaufen. Ein 21-jähriger Mann der in diesem Moment mit seinem Ford Fiesta die Straße entlangfuhr, konnte trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr vermeiden. Das Kind prallte gegen den linken Kotflügel, stürzte und verletzte sich am Kopf. Der Junge wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

