Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Nach Alleinunfall geflüchtet

WarendorfWarendorf (ots)

Ein 19-jähriger Oelder ist Sonntagmorgen (27.12.2020, 05.00 Uhr) in seinem Auto auf der Straße Westrickweg Richtung Ennigerloher Straße gefahren. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Straße ab und fuhr in den Graben. Anschließend lenkte der Oelder das Auto aus dem Graben heraus, ließ es stehen und flüchtete in unbekannte Richtung. Ein Zeuge entdeckte die Unfallstelle und informierte die Polizei. Diese konnte den Fahrer des Autos wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv. Polizisten brachten den 19-Jährigen zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache nach Oelde. Der Führerschein des Oelders wurde vorerst sichergestellt.

