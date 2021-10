Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Videoüberwachung filmt Eindringling

Hamm-Rhynern (ots)

Die Videoüberwachung eines Einfamilienhauses auf der Schopenhauerstraße filmte am Sonntag, 24. Oktober, 0.40 Uhr, einen unbekannten Eindringling im Garten. Der Besitzer - alarmiert durch die Videoüberwachung - verständigte umgehend die Polizei. Über einen zirka 2 Meter hohen Zaun verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu dem Grundstück. Nach derzeitigen Erkenntnissen versuchte der Unbekannte nicht in das Haus zu gelangen, auch wurde nichts entwendet. Bei dem unbekannten Eindringling handelt es sich um einen zirka 40 Jahre alten Mann mit schlanker Statur. Er war geschätzt 1,80 Meter groß und mit einer hellen Kappe, einer hellen Jacke und einer hellen Hose bekleidet. In der Hand hielt er eine Taschenlampe. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell