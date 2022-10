Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Trickbetrug "Falsche Wasserwerker"

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Der Polizei Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden in den letzten Tagen vermehrt Diebstähle aus Wohnungen gemeldet, bei welchen sich die Täter unter der Legende, die Wasserleitungen zu überprüfen, Zutritt in diese verschafften. Die Opfer werden gezielt in das Badezimmer oder die Küche gelenkt und aufgefordert, das Wasser laufen zu lassen. Unbemerkt gelangt ein zweiter Täter durch die nur angelehnte Wohnungstür in die Wohnräume und durchsucht in wenigen Augenblicken das Schlafzimmer und/oder Wohnzimmer nach Schmuck und Bargeld. Der falsche Handwerker, welcher in der Regel bei dem Opfer bleibt und dieses ablenkt, verlässt dann nach einigen Minuten die Wohnung. Der zweite Täter hat kurz zuvor unbemerkt mit schneller Tatbeute ebenfalls die Wohnung verlassen.

Besonders perfide ist in diesem Zusammenhang, dass in unmittelbarer Nähe der aufgesuchten Wohnungen tatsächlich Tiefbauarbeiten stattfinden und die Opfer daher leichtgläubig dem Ansinnen nachkommen, das Wasser laufen lassen zu müssen. Auch andere Varianten der Täter (Elektrizitäts- oder Gaswerker) sind möglich, um sich Zutritt ins Haus zu verschaffen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Tipps: - Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung, lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, wenn ein Notfall, z. B. Rohrbruch, vorliegen sollte - Lassen Sie nur Handwerker ein, welche Sie zuvor selbst bestellt haben oder im Auftrag der Hausverwaltung beauftragt wurden, fragen Sie im Zweifel vor Einlass in die Wohnung an entsprechender Stelle nach - Ziehen Sie wenn möglich eine zweite Person (z. B. Nachbar) hinzu, wenn Überprüfungen in der Wohnung dennoch erfolgen müssen - Öffnen Sie die Tür nur mit Türsperre, sollte keine Sperre vorhanden sein, sprechen Sie durch die Tür oder Gegensprechanlage - Lassen Sie sich im Zweifel Ausweise vorzeigen und fragen an den Stellen nach, ob die Arbeiten oder Überprüfungen tatsächlich durchgeführt werden müssen - Scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzurufen und lassen Sie die Person vor der Tür oder dem Haus warten, bis Sie Gewissheit haben, dass alles seine Richtigkeit hat

Broschüren zum Thema "Sicher Wohnen" und "Im Alter sicher Leben" liegen auf jeder Polizeidienststelle aus. Aus diesen Broschüren gehen weitere Tipps und Verhaltenshinweise zu den verschiedensten Gefahren hervor.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell