Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kein Geld für kleine Dinge

Meiningen (ots)

Wohl etwas knapp bei Kasse für die eigene Wohnungsausstattung schien ein Dieb in Wasungen. Der unbekannte Täter entwendete in der Nacht auf Freitag, in einem Mehrfamilienhaus in der Caspar-Neumann-Straße, sowohl das Türschild als auch die Türmatte eines dort wohnhaften 31-jährigen Mannes.

Der erhebliche Entwendungsschaden wird auf 5 Euro geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell