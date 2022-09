LPI-SHL: Moped-Unfall

Bad Salzungen (ots) - Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich Donnerstagmittag unberechtigt Zutritt in ein Wohnhaus "An der Armbach" in Bad Salzungen. Er gab sich gegenüber dem Hauseigentümer als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft aus und bat um Einlass, um so im Kellerbereich den Wasserzähler ablesen zu können. Nachfolgend ließ der Geschädigte den Mann ins Haus und zeigte ihm den Standort des Zählers. ...

