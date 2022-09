Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: "Mitarbeiter" linken Senior

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich Donnerstagmittag unberechtigt Zutritt in ein Wohnhaus "An der Armbach" in Bad Salzungen. Er gab sich gegenüber dem Hauseigentümer als Mitarbeiter der Wasserwirtschaft aus und bat um Einlass, um so im Kellerbereich den Wasserzähler ablesen zu können. Nachfolgend ließ der Geschädigte den Mann ins Haus und zeigte ihm den Standort des Zählers. Offensichtlich nutzte eine weitere Person diesen Moment und begab sich in den Wohnbereich des Hauses. Erst im Nachgang bemerkte der Senior, dass eine Geldkasse mit Bargeld und EC-/Kreditkarten als auch eine Schatulle mit hochwertigem Schmuck fehlten. Als die Polizei eintraf, waren die Einbrecher bereits über alle Berge. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03695 551-0 zu melden.

