Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: 19-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich weil er eine größere Menge Betäubungsmittel bei sich hatte, versuchte ein 19-Jähriger am Mittwoch gegen 16:10 Uhr in der Karlstraße in Ludwigsburg sich durch Flucht einer Polizeikontrolle zu entziehen. Eine Streifenwagenbesatzung der Diensthundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurde zunächst auf eine Dreiergruppe aufmerksam. Die Personen änderte, mutmaßlich nachdem sie den Streifenwagen erkannt hatten, zunächst ihre Laufrichtung. Als die Beamten daraufhin die drei Personen im Bereich der Karlstraße kontrollieren wollten, rannte der 19-Jährige sofort in Richtung Musikhalle und weiter bis zum Synagogenplatz davon. Hierbei warf er einen größeren braunen Gegenstand weg und flüchtete anschließend weiter in Richtung Solitudeplatz. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 19-Jährigen schlussendlich einholen. Auf dem Solitudeplatz nahmen sie ihn vorläufig fest. Eine nachträgliche Absuche des Fluchtwegs förderte einen knapp 100 Gramm schweren Haschischblock zu Tage, der dem 19-Jährigen zugeordnet werden konnte. Zusätzlich zu dem Betäubungsmittel wurden beim 19-Jährigen zwei Smartphones sowie ein dreistelliger Bargeldbetrag aufgefunden und polizeilich beschlagnahmt. Eine im Nachgang, auf richterliche Anordnung, durchgeführte Durchsuchung der Wohnung des 19 Jahre alten Mannes erbrachte keine weiteren verbotenen Gegenstände oder Beweismittel. Er muss nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des Betäubungsmittelhandels rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell