POL-BO: Rassistischer Angriff: Zwei Jugendliche (14, 16) werden leicht verletzt - Polizei ermittelt Tatverdächtigen

Bochum (ots) - Am 22. Juni, gegen 3.50 Uhr, erhielt die Polizei Bochum einen Hinweis auf eine mögliche Freiheitsberaubung. Ein Zeuge teilte mit, dass an einer Haltestelle an der Bergstraße 68 (gegenüber Kunstmuseum Bochum) eine Frau attackiert wurde. Zwei unbekannte Männer hätten dort mit einem weißen ...

mehr