Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raub auf Kiosk: Polizei veröffentlicht Foto des Tatverdächtigen

Herne (ots)

Erst bat er um Weingummi, dann zückte er ein Küchenmesser: Mit einem richterlichen Beschluss veröffentlicht die Polizei das Foto eines Mannes, der im Verdacht steht, im März einen versuchten Raub auf einen Kiosk in Herne-Horsthausen begangen zu haben.

Fotos des Tatverdächtigen finden Sie im polizeilichen Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/81628. Sollte das Foto nicht mehr verfügbar sein, ist der Sachverhalt geklärt.

Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 25. März (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5181138). Gegen 20.30 Uhr betrat der Unbekannte den Kiosk an der Horsthauser Straße 191 und bat um Weingummi im Wert von wenigen Cent. Als die 48-jährige Angestellte ihm die Ware überreichte, zückte der Täter ein Küchenmesser und forderte Bargeld. Die Angestellte begann daraufhin zu schreien, was den Räuber dazu veranlasste, zu flüchten.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell