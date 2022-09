LPI-SHL: Zu schnell oder doch unerfahren

Suhl (ots) - In Suhl wurde am ehemaligen Gebäude "Friz" in der Neundorfer Straße eine Fensterscheibe mittels Stahlkugel beschädigt. Als Tatzeitraum wird Sonntag, 28.08.2022, bis Montag, 29.08.2022, vermutet. Hinweise zum Täter und dem Tatgeschehen melden Sie bitte der Suhler Polizei unter 0,3681-3690. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 ...

