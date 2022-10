POL-Pforzheim: (CW) Calw - Alkoholisiert im Straßenverkehr: Führerschein weg

Seewald (ots) - Am Mittwochabend hat sich auf der Landesstraße 362 ein Unfall ereignet, an welchem ein 16-Jähriger allein beteiligt war und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Jugendliche, gegen 18:00 Uhr, die Gefällstrecke von Igelsberg kommend in Richtung Erzgrube. In einer S-Kurve geriet er offenbar ...

mehr