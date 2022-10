Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Jugendlicher mit Kraftrad gestürzt - schwere Verletzungen

Seewald (ots)

Am Mittwochabend hat sich auf der Landesstraße 362 ein Unfall ereignet, an welchem ein 16-Jähriger allein beteiligt war und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr der Jugendliche, gegen 18:00 Uhr, die Gefällstrecke von Igelsberg kommend in Richtung Erzgrube. In einer S-Kurve geriet er offenbar infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. Noch vor Ort wurde der junge Mann vom Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Das Leichtkraftrad musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

